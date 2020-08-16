Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Belarus ordusu sınırda tatbikat yapacak
[Fotoğraf: Reuters]
Belarus ordusunun, ülkenin Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.
RIA ajansının Belarus Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, söz konusu tatbikat 17-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tatbikatın, ülkenin nükleer tesislerine yakın bir bölge ile Polonya-Litvanya sınırına komşu Grodno kentinde yapılacağı bildirildi.
Öte yandan, tatbikat kapsamında ülkenin batı sınırının güçlendirileceği kaydedildi.
Etiketler: belarus ordusu grodnoSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 17:20
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