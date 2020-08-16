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ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde 3 silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Emniyet Müdürü Yardımcısı Paul Neudigate, yaptığı açıklamada, şehrin çeşitli bölgelerinde 3 silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Neudigate, saldırılarda yaralanan 17 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıların birbiriyle bağlantısı olmadığı belirtiliyor.
Etiketler: Cincinnati abd saldırı ohioSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:25
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