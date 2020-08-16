Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başta başkent Minsk olmak üzere sokaklara çıkan protestocular, Lukaşenko'nun görevi bırakması çağrısında bulundu.

Minsk'te şehir merkezindeki Bağımsızlık Caddesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe geçen gruptakiler, Stella Meydanı'na ulaştı.

[Belarus'un başkenti Minsk'te binlerce kişi Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösteri düzenledi | Fotoğraf: Reuters]

Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği binlerce protestocu, ellerinde Belarus’un 1995’ten önce kullandığı kırmızı-beyaz bayraklarla Lukaşenko aleyhinde slogan attı.

Protestocuların akşam, hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na geçmeyi planladığı öğrenildi.

Lukaşenko gösteriler öncesi hükümet meydanında miting düzenledi

Gösteriler öncesinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, hükümet binası önünde miting düzenledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bağımsızlık Meydanı'nda sabahtan itibaren yoğun güvenlik önlemi alındı, etrafta tarım ve iş makineleriyle bariyer oluşturuldu. Belarus bayraklarıyla miting meydanında toplanan taraftarları, Lukaşenko lehinde slogan attı. Mitinge Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ve Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova da katıldı.

[Lukaşenko destekçileri Minsk'teki Bağımsızlık Meydanında toplandı | Fotoğraf: Reuters]

Mitingde konuşan Lukaşenko, 1990’larda ülkedeki ekonomik durumun çok kötü olduğu bir zamanda kendisini halkın seçtiğini belirterek, "O zaman benden, çok genç, deneyimsiz bir insandan, halkı uçurumdan uzaklaştırmamı istediniz. Biz bunu yaptık. Milyonların hayalini yerine getirdik. Tarihimizde ilk kez bağımsız ve egemen bir devlet kurduk." dedi.

Litvanya, Letonya, Polonya ve Ukrayna’nın Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasını "emrettiğini" ifade eden Lukaşenko, onların istediği gibi yeniden seçim yapılırsa ülkenin hiçbir zaman istikrara kavuşmayacağını kaydetti. Lukaşenko, "Biz o zaman devlet, millet ve halk olarak öleceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin Rusya ve Avrupa arasında "sıhhi kordon" olmayacağını söyleyen Lukaşenko, "Avrupa için de tuvalet olmamalıyız." ifadesini kullandı.

NATO birliklerinin Belarus’un yakınında iz sürdüğüne ve ülkenin, batı sınırlarında askeri gücünü artırdığına dikkati çeken Lukaşenko, bağımsızlık ve egemenlik vurgusu yaptı.

Yabancı "kukla oynatıcılarının" Belarus sınırlarını batıdan Minsk’e kadar getirmek istediklerini öne süren Lukaşenko, ülkesini kimseye teslim etmeyeceklerini vurguladı.

Muhalefete ve seçimlerde aday olanlara, halkın görüşlerini dikkate alma çağrısında bulunan Lukaşenko, seçimlerde hile yapılmasının mümkün olmadığını savundu.

Lukaşenko, Putin ile tekrar telefonda görüştü

Öte yandan, Lukaşenko, miting öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde Belarus’taki siyasi durumu müzakere etti. Liderler, durumun dış tehditler açısından ağırlaşması durumunda, Kolektif Güvenlik Antlaşması gereği öngörülen hükümlere uygun olarak tarafların ortak tepki vereceklerini teyit etti.

Lukaşenko ve Putin dün de telefonda görüşmüştü.