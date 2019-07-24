İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan raporda, Irak’ın güney kenti Basra’ya Şattül Arap’tan gelen su yolundaki kirlilik ve yüksek tuz oranının toplu sağlık krizlerine kapı aralayabileceği aktarıldı.
HRW raporunda Irak yönetimini, olası hastalıklar konusunda halkı uyarmadığı ve suyun yol açtığı hastalıkları uygun bir şekilde incelemediği gerekçesiyle eleştirdi.
Şattül Arap’tan gelen su yolunun fotoğraflarının paylaşıldığı raporda, Basra’ya ulaşan suya petrol karıştığı öne sürülerek, suyun kullanılmasının karın ağrısı, yüksek ateş, kurma ve kanlı ishale neden olabileceği uyarısı yapıldı.
Öte yandan kentteki su krizinin yalnızca sağlık krizine yol açmayacağı, sağlıklı su bulamayan halkın göç etmek zorunda kalacağı da raporda vurgulandı.
Basra’da geçen yıl temmuz ayında yolsuzluk, temel hizmet ihtiyaçlarının karşılanmamasını protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenlenmişti.
Gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 14 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Human Rights Watch