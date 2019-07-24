Sıradışı vakaya Rusya’nın başkenti Moskova’da rastlandı.

60 yaşındaki bir emekli mühendis, “geçici iskemik atak” şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tahlilleri yapılan hastanın sonuçları geldiğinde beyninin yarısının olmadığı ortaya çıktı.

Doktorlar olayı şaşkınlıkla karşılarken, iki çocuk sahibi hasta “Kusursuz bir hayat yaşadım. Beni hiçbir şey rahatsız etmedi ve meşhur olmak istemiyorum” diyerek daha fazla tahlil yapılmasını reddetti.

Doktorlar, benzeri görülmemiş bu vakanın anne karnında tespit edilmesi durumunda hamileliğin sonlandırılmasını tavsiye edeceklerini söyledi.

Ancak 60 yıl önce bu durumu ortaya çıkaracak teknolojinin olmadı vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber

