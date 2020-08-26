Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor
Irak hükümeti, ülke yasalarının İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi yasakladığını açıkladı.
Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İsrail’in Irak’ta büyükelçilik açacağı yönündeki iddialara ilişkin Talal, “Irak yasaları İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor. Irak hükümeti ve halkı bu durumu net olarak biliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Talal, başka ülkelerin (BAE) İsrail ile normalleşme adımlarının o ülkelerin içişleri olduğunu kaydederek, Irak’ın bu duruma müdahil olmayacağını söyledi.
Etiketler: Irak israil ırak hükümeti Ahmet Molla TalalSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:51
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