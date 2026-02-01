Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2026 13:50

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için yapılması beklenen oturum bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi.

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimine ilişkin meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle bir kez daha ertelendi.

Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamamıştı.

Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi dengeye göre cumhurbaşkanı, Kürt siyasi partilerinin adayları arasından seçiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünün ardından bu görev bugüne kadar KYB mensuplarınca yürütüldü.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.​​​​​​​

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek
14:16
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
13:52
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e kınama
13:48
ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor
13:41
Katil İsrail, Gazze'de sivilleri yine hedef aldı
13:33
Taşınmaz ilanlarında yeni dönem
Yaylada mahsur kalan aileler için zorlu mücadele
Yaylada mahsur kalan aileler için zorlu mücadele
FOTO FOKUS
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ