Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak, İran'a uçuşları iki haftalığına durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Ulaştırma Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerinin iki haftalığına askıya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Havacılık Otoritesi'nin sunduğu talep üzerine Irak Hava Yolları'nın İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerinin, 25 Eylül- 9 Ekim tarihlerinde askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.
İran bölgelerinde COVID-19 vakalarının açıklanmasının ardından söz konusu kararın, ülkedeki yerel havalimanlarından İran havalimanlarına direkt yapılan tüm uçuşları kapsadığı ifade edildi.
Irak Hava Yolları, İran'a uçuşları Bağdat ve Necef'teki havalimanlarından gerçekleştiriyor.
Irak ile İran arasındaki uçuşlar yaklaşık 6 ay aradan sonra 16 Ağustos'ta yeniden başlamıştı.
Etiketler: Irak iran uçak seferleri koronavirüsSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:40
Sıradaki Haber
Libya Başbakanı Serrac'dan BMGK'daki Hafter destekçisi ülkelere çağrı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz