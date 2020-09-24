Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişinin daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 96 artışla 497 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1048'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 31 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 431 artışla 94 bin 413'e yükseldi. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e çıktı.

Salgın artmaya devam ediyor

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Paris Hastaneler Grubundan yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20'sinin erteleneceği belirtildi.

Fransa'da son olarak 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini söyledi.

Castex, "France 2" kanalında COVID-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede COVID-19'la mücadele kapsamında hastanelerin martta olduğu gibi altyapısının yetersiz kalmaması için alınacak önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Castex, hastanelere sağlık personeli istihdam etme konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.

Castex, ülke genelinde ve özellikle büyük kentlerde salgının durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Fransızların tedbirlere uyması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Castex, ülkede salgının durumunun daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

Castex, salgının seyrine ilişkin değerlendirmede en önemli kriterin yoğun bakımda bulunanların sayısının olduğunu ve bu rakamın yükseldiğini aktardı.

Kafelerde COVID-19'a yakalanma ihtimalinin mağazalardan 3 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Castex, ülkede kapalı yüzme havuzlarının salgın nedeniyle kapatılacağının belirtti.

Castex, bu yaz COVID-19 tedbirlerini uygulama konusunda gevşemenin söz konusu olduğunu söyledi.

Başbakan Castex, Adalet Bakanlığının gelecek yılki bütçesinin yüzde 8 artırılacağının bilgisini de paylaştı.