Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2023 23:57

Irak hükümeti Telegram'a erişim yasağını kaldırdı

Irak'ta hükümet tarafından 6 Ağustos'ta kapatılan Telegram'ın yarından itibaren erişime açılacağı duyuruldu.

Irak hükümeti Telegram'a erişim yasağını kaldırdı
[Fotograf: AA]

Irak İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine pazar gününden itibaren Telegram'a erişim yasağının kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yasak, uygulamanın sahibi şirketin, güvenlik makamlarının vatandaşların verilerini sızdıran tarafların tespiti konusundaki taleplerine yanıt vermesi üzerine kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Irak'ın ifade özgürlüğüne karşı olmadığı ancak sosyal medya uygulamalarına sahip şirketlerin ülke yasalarına, güvenliğine ve kullanıcı verilerine saygı gösterme taahhüdünün önemli olduğu vurgulandı.

Irak İletişim Bakanlığı 6 Ağustos'ta "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine" Telegram'a erişim yasağı kararının alındığını açıklamıştı.

Karara gerekçe olarak "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" gösterilmişti.

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki göstermişti.

Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia etmişti.

ETİKETLER
Irak Telegram
Sıradaki Haber
ABD'de başkanlık için yarışan Ramaswamy'den Eminem performansı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu
00:27
Düzce'de boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı
00:12
İran'ın Güney Kore’deki fonlarının blokajı kaldırıldı
00:00
İsrailliler protestoların 32. haftasında yine sokaklarda
23:47
Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı
23:39
ABD'de başkanlık için yarışan Ramaswamy'den Eminem performansı
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları
FOTO FOKUS
Beşiktaş'taki tarihi yalı böyle çöktü
Beşiktaş'taki tarihi yalı böyle çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ