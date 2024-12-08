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Dünya
AA 08.12.2024 11:59

Irak Hava Yolları, Bağdat-Beyrut seferlerini askıya aldı

Irak Hava Yolları, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bağdat ile Beyrut arasındaki uçak seferlerini geçici olarak askıya aldı.

Irak Hava Yolları, Bağdat-Beyrut seferlerini askıya aldı
[Fotograf: AA]

Irak Ulaştırma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak Hava Yolları Şirketinin, Lübnan'a tarifeli uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla ve uluslararası hava güvenliği standartlarına uygun olarak ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Irak'taki Lübnanlı misafirlerin taşınması için belirlenen ücretsiz uçuşlar dahil Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu seferlerin askıya alınma nedeni olarak ise uçuşların ana hava koridoru olan "Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri" gösterildi.

Öte yandan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil ve Şam uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

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