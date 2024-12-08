Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 08.12.2024 11:00

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı: Halkımız özgürlüğüne kavuştu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Suriye halkımız özgürlüğüne kavuştu. Bizim için bugün, çok sevindirici bir gün." dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı: Halkımız özgürlüğüne kavuştu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, TRT Haber'e konuştu.

Suriye halkının yılmadığını, kamplarda ve sürgünde de olsa iradesini kaybetmediğini vurgulayan Abdurrahman Mustafa; İran'ın, Hizbullah'ın ve Rusya'nın desteklediği Esed rejimine karşı halkın inancını asla kaybetmediğini söyledi. 

Süreci, "Suriye için yeni bir doğumdur" diye niteleyen Abdurrahman Mustafa, etnik ve dini ayrım yapmadan yeni bir Suriye'nin inşası için mücadele edeceklerini söyledi.

Suriye'de kanlı Esed rejimi devrildi: Halk coşkuyla kutlamalar yapıyor
Suriye'de kanlı Esed rejimi devrildi: Halk coşkuyla kutlamalar yapıyor

"Ana dost ülke Türkiye Cumhuriyetiydi"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Suriye halkı olarak "inandıklarını", bununla birlikte Türkiye'nin de "yılmadığını" ifade etti.

Abdurrahman Mustafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin "ana dost ülke" olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Suriye devlet televizyonu: Esed devrildi, tüm tutsaklar serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Türksat 6A 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
14:05
Ankara'da otomobil köprülü kavşaktan düştü: 5 ölü
13:55
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
13:41
Dışişleri Bakanlığı'nın 15. Büyükelçiler Konferansı yarın başlıyor
14:17
Münbiç, PKK/YPG teröründen temizleniyor
14:13
Bakan Fidan: Suriye'de artık birlik zamanı
Nemrut Dağı'na turist ilgisi yoğun
Nemrut Dağı'na turist ilgisi yoğun
FOTO FOKUS
Suriyeli muhalifler Sıdnaya Hapishanesindeki kadın tutsakları serbest bıraktı
Suriyeli muhalifler Sıdnaya Hapishanesindeki kadın tutsakları serbest bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ