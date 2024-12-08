Suriye Geçici Hükümeti Başkanı: Halkımız özgürlüğüne kavuştu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, TRT Haber'e konuştu.

Suriye halkının yılmadığını, kamplarda ve sürgünde de olsa iradesini kaybetmediğini vurgulayan Abdurrahman Mustafa; İran'ın, Hizbullah'ın ve Rusya'nın desteklediği Esed rejimine karşı halkın inancını asla kaybetmediğini söyledi.

Süreci, "Suriye için yeni bir doğumdur" diye niteleyen Abdurrahman Mustafa, etnik ve dini ayrım yapmadan yeni bir Suriye'nin inşası için mücadele edeceklerini söyledi.

"Ana dost ülke Türkiye Cumhuriyetiydi"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Suriye halkı olarak "inandıklarını", bununla birlikte Türkiye'nin de "yılmadığını" ifade etti.

Abdurrahman Mustafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin "ana dost ülke" olduğunu söyledi.