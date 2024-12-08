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AA
HABER GİRİŞ
08.12.2024 09:09
, 08.12.2024 09:15
SON GÜNCELLEME
08.12.2024 09:15
Suriye devlet televizyonu: Esed devrildi, tüm tutsaklar serbest bırakıldı
Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Beşşar Esed'in devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
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