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Dünya
AA 11.06.2025 22:59

Irak: ABD'nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmedik

Irak yönetimi, şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

Irak: ABD'nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmedik

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD'nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak'a özgü olmadığını, Orta Doğu'daki bir dizi ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti.

Iraklı kaynak ayrıca, şu ana kadar ABD'nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun Irak makamları tarafından kaydedilmediğini vurguladı.

Kaynak, "Irak'ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak'ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar, yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip." ifadelerini kullandı.

Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk ihtimali" nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedilmişti.

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının, Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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AP: ABD, Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor
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