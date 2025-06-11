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Dünya
AA 11.06.2025 21:47

AP: ABD, Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor

Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk ihtimali" nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını yazdı.

AP: ABD, Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

AP'nin haberine göre, ABD'de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Bahreyn ve Kuveyt'teki personel de ayrılabilecek

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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