Techtimes 31.10.2025 06:52

Instagram'a yeni özellik: Reels ve Keşfet'in algoritması ayarlanabilecek

Instagram, kullanıcıların algoritmayı kendi tercihlerine göre kişiselleştirebileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İlk olarak Reels bölümünde test edilecek bu özellik, daha sonra Keşfet (Explore) sekmesine genişletilecek.

Instagram'a yeni özellik: Reels ve Keşfet'in algoritması ayarlanabilecek

Instagram Üst Yöneticisi Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, “algoritmanızı ayarlayın” adlı yeni bir özelliğin test sürecine girdiğini duyurdu. Mosseri’ye göre amaç, kullanıcılara platformda gerçekten ilgilendikleri içerikleri göstererek daha anlamlı bir deneyim sunmak.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, uygulamanın ayarlar menüsünde “Your Algorithm” (Algoritmanız) başlığı altında ilgi alanlarını seçebilecek.

Mosseri’nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre, menüde kullanıcının son dönemde etkileşimde bulunduğu konular özetleniyor. Örneğin Mosseri’nin listesinde lüks saatler, moda haftası, Bad Bunny, stand-up komedisi ve konserler yer alıyor.

Kullanıcılar “Add+” butonuyla yeni ilgi alanları ekleyebilecek, ayrıca görmek istemedikleri içerik türlerini de ayrı bir bölümde işaretleyebilecek.

İlk test Reels’te, ardından Keşfet sayfasında

Mosseri, özelliğin ilk etapta Reels videolarında devreye gireceğini belirtti. Teste katılan kullanıcılar, kendi Reels akışlarında görmek istedikleri video türlerini bu menüden ayarlayabilecek.

Instagram, son aylarda kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik çeşitli kontroller sunmuştu. Bunlar arasında ebeveyn denetimleri, hassas içerik filtreleri ve besleme (feed) kontrolü seçenekleri bulunuyor. Yeni özellikle bu denetimlerin kapsamı daha da genişleyecek.

Threads’e de gelecek

Mosseri, aynı özelliğin ilerleyen dönemde Threads uygulamasına da entegre edilmesinin planlandığını açıkladı.

Ancak şirket, özelliğin ne zaman küresel çapta kullanıma sunulacağına dair net bir tarih paylaşmadı. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı, test aşamasında bu yeni algoritma ayarlarını deneyebilecek.

Instagram Sosyal Medya Meta
