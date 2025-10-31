Dictionary.com, 2025’in kelimesini seçti: Kullanıcılar şaşkın

Sözlük, “6-7”yi “klasik brainrot (beyin çürümesi) jargonu” olarak tanımlıyor; “amaçlı olarak anlamsız, tamamen saçmalığa dahil olmanın verdiği eğlenceyle ilgili bir ifade” olarak açıklıyor.

Kısacası bu terim, “eh işte”, “belki öyle belki değil” anlamında ya da bazen hiçbir şey ifade etmeden de kullanılabiliyor.

Özellikle gençler arasında bir nevi bağırma refleksi hâline gelen “6-7”, spor müsabakalarında ya da sınıflarda yüksek sesle, avuçlar havaya kaldırılarak söyleniyor. Öğretmenlerse bu durumdan giderek daha fazla şikâyetçi.

Anlamı belirsiz, etkisi büyük

Sözlüğün dilbilimi direktörü Steve Johnson, “6-7’nin, yılın kelimesi seçilen ilk ünlem (interjection) örneklerinden biri” olduğunu belirtti.

Johnson’a göre bu ifade, 2025’in internet kültürünü tanımlayan “absürtlük, iç şaka ve toplumsal sinyal” karışımını yansıtıyor.

Terimin kökeni net değil, ancak çoğu kişi Skrilla’nın 2024 tarihli “Doot Doot (6 7)” şarkısına ya da NBA yıldızı LaMelo Ball’un 6 feet 7 inçlik boyuyla yapılan viral videolara dayandığını düşünüyor.

Sosyal medyada tepkiler

Duyurunun ardından sosyal medya karıştı.

X platformunda “ITS NOT EVEN A WORD!” (Bu bir kelime bile değil!) diyen bir paylaşım 297 binden fazla beğeni aldı. Komedyen Gianmarco Soresi ise “Kendimi yaşlanmış hissediyorum” diye yazdı.

“6-7” kültürel bir fenomene dönüştü

TikTok’ta #67 etiketiyle 2 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. İnsanlar el sıkışma hareketlerinden sanat eserlerine kadar her şeyi “6-7” temasında yapıyor.

Bazı öğretmenler derslerde bu ifadeyi mizahi bir araç olarak kullanırken, bir restoran sipariş numarası “67” çağrıldığında müşterilerin tezahürat yaptığı videolar da viral oldu.

Hatta “6-7”, bu ay yayınlanan bir South Park bölümünde de yer aldı.

Kısa listede diğer adaylar

Dictionary.com’un 2025 yılı için kısa listesinde yer alan diğer ifadeler ise şunlardı:

aura farming

Gen Z stare

tariff

tradwife

Johnson’a göre “6-7”, tüm bu adaylar arasında 2025’in internetle yoğrulmuş kültürel ruhunu en iyi yansıtan terim oldu.