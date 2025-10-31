OpenAI, 1 trilyon dolarlık halka arz hazırlığında

Haberde, OpenAI’nin en az 60 milyar dolar sermaye toplamayı planladığı belirtildi. Böyle bir halka arz, teknoloji tarihinin en büyük halka arzlarından biri olacak.

Altman: “Sermaye ihtiyacımız nedeniyle en olası yol halka arz”

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, salı günü düzenlenen bir iç yayın sırasında, “Sahip olacağımız sermaye ihtiyacını göz önünde bulundurduğumuzda, halka arzın bizim için en olası yol olduğunu söylemek adil olur” dedi.

Şirket sözcüsü ise, “Bir halka arz şu anda odak noktamız değil, dolayısıyla belirli bir tarih de koymuş değiliz. Amacımız, herkesin yapay genel zekâdan (AGI) fayda sağlayacağı sürdürülebilir bir yapı kurmak” ifadelerini kullandı.

Kar amacı gütmeyenden teknoloji

2015’te insanlık yararına güvenli AGI geliştirme hedefiyle kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, bu hafta ana faaliyet alanını kâr amaçlı bir şirkete dönüştüren yeniden yapılanma sürecini tamamladı. Bu adım, şirketin sermaye artırımını kolaylaştırırken halka arz için de zemin hazırlıyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI’nin kâr amaçlı biriminde yaklaşık yüzde 27 hisseye sahip oldu. Şirketin değeri bu işlemle 500 milyar dolar olarak belirlenirken, haberin ardından Microsoft’un piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları aştı.

Gelir artışı, devasa zarar

Teknoloji haber sitesi The Information’a göre OpenAI, yılın ilk yarısında 4,3 milyar dolar gelir elde etti ancak 7,8 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı.

Uzmanlar, bu devasa değerlemelerin yapay zeka sektöründeki balon endişelerini artırabileceğini belirtiyor. İngiltere Merkez Bankası, bu ay yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ beklentileri sönümlendiği takdirde, teknoloji hisselerinin değer kaybı açısından piyasa özel bir risk altında” uyarısında bulunmuştu.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre OpenAI’nin Mali İşler Direktörü Sarah Friar, şirket içinde 2027’yi olası halka arz yılı olarak işaret etti. Ancak bazı danışmanlar, bu sürecin 2026’da da gerçekleşebileceğini belirtiyor.