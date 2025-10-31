ABD, mülteci kabulünü 7 bin 500 kişiyle sınırlayacak: Öncelik beyaz Güney Afrikalılara

Federal Kayıt Dergisi’nde yayımlanan karara göre, 2026 mali yılı için belirlenen bu sayı, geçtiğimiz yıl Biden yönetiminin koyduğu 125 bin kişilik tavanın çok altında kaldı.

Kararda sayıdaki düşüşe dair herhangi bir gerekçe yer almadı; yalnızca bunun “insani kaygılar veya ulusal çıkarlar” doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Uluslararası Mülteci Yardım Projesi (IRAP) karara tepki göstererek, “Bu karar, yönetimin koruma yerine siyaseti öncelediğini acı biçimde gösteriyor” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Afrikanerlere öncelik tanınırken, yıllar süren güvenlik kontrollerinden geçen binlerce mültecinin dışlanması insani programın politize edilmesidir” denildi.

ABD merkezli Global Refuge’un CEO’su Krish O’Mara Vignarajah ise “Bu karar yalnızca mülteci kotasını değil, ahlaki itibarımızı da düşürüyor” dedi. Vignarajah, “Afganistan’dan Venezuela’ya, Sudan’a kadar krizlerin yaşandığı bir dönemde, kabulün tek bir gruba yoğunlaştırılması programın amacını ve güvenilirliğini zedeliyor” ifadelerini kullandı.

Amerikan Göç Konseyi’nden kıdemli uzman Aaron Reichlin-Melnick de “1980’den bu yana iki milyondan fazla insan etnik temizlik ve zulümden kaçarak ABD’ye sığındı. Şimdi ise bu program beyaz göçmenler için bir araca dönüşüyor. Bu, Amerika’nın insani programları için büyük bir gerileme” değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, Şubat ayında Güney Afrika’ya yapılan mali yardımı da kesmişti. Trump, siyahların çoğunlukta olduğu Güney Afrika hükümetini “beyaz Afrikanerlere yönelik haksız ırksal ayrımcılıkla” suçlamıştı.

Washington yönetimi, Güney Afrika’da Afrikanerlere ait arazilerin hedef alındığını öne sürerken, Pretoria yönetimi iddiaları reddederek beyazlara yönelik sistematik şiddet veya ayrımcılık bulunmadığını vurguladı.

Güney Afrika’da tarım arazilerinin yüzde 72’si, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 7,3’ünü oluşturan beyazların elinde bulunuyor. Buna karşılık nüfusun yüzde 81,4’ünü oluşturan siyah Afrikalıların sahip olduğu arazi oranı sadece yüzde 4 civarında.

Trump yönetimi, ilk döneminde de benzer bir politika izleyerek 2021 mali yılı için mülteci sayısını 15 bine, 2020 yılı için ise 18 bine düşürmüştü.