Parçalı Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2025 06:12

BM Raportörü: Filistinli kadın ve kız çocuklarının katledilmesi karşısında dünya duyarsızlaştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, İsrail'in, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik katliamları ve onlara çektirdiği eziyetler karşısında dünyanın duyarsızlaştığını söyledi.

BM Raportörü: Filistinli kadın ve kız çocuklarının katledilmesi karşısında dünya duyarsızlaştı

Alsalem, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun uygulamalarının insanların algılarını kötü yönde etkilediğini belirten Alsalem, "Artık kimse çatışma ve krizlerde kadınların ve kız çocuklarının başına gelenleri umursamıyor." dedi.

Özel raportör Alsalem, "Filistinli binlerce kadın ve kız çocuğuna uygulanan katliam, onlara korkunç eziyetlerin çektirilmesi, dünyanın artık bunları umursamadığının en belirgin göstergesidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetin boyutunun mevcut çerçeveleri aştığını vurgulayan Alsalem, mevcut yasal terminoloji, kavramlar ve yasal çerçevelerin, "Filistinlilerin yaşadığı dehşetin boyutu karşısında yetersiz kaldığı" değerlendirmesinde bulundu.

"BM barış ve istikrarı koruyamıyor"

Aynı toplantıda konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşananların BM'nin yetersizliğini yansıttığını söyledi.

Albanese, "Filistinlilerin fedakarlığı, uluslararası toplumun BM Şartı'nın vaadini yerine getirme konusundaki yetersizliğini yansıtıyor. Bu kurum iyi durumda değil, BM barış ve istikrarı koruyamıyor." ifadelerine yer verdi.

BM üyesi devletleri soykırımı önleyemedikleri gerekçesiyle eleştiren Albanese, İsrail'e silah transferi yapan BM üyesi devletlerin yöneticilerinin şahsen sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Albanese ayrıca, İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını belirtti.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yine saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
07:05
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
07:03
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
06:54
Instagram'a yeni özellik: Reels ve Keşfet'in algoritması ayarlanabilecek
06:50
Yeni araştırma: Beyne en çok zarar veren abur cuburlar sıralandı
06:43
Dictionary.com, 2025’in kelimesini seçti: Kullanıcılar şaşkın
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ