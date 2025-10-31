Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2025 03:22

ABD, İsrail'in Gazze'de "yüzlerce kez" insan hakkı ihlali yaptığını raporladı

Washington Post (WP) gazetesi, ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli bir raporda, İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce kez" ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığında "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

ABD, İsrail'in Gazze'de "yüzlerce kez" insan hakkı ihlali yaptığını raporladı

Washington Post gazetesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladı.

Rapora göre, İsrail, Gazze'de ABD insan hakları yasasını "yüzlerce kez" ihlal etme potansiyeline sahip eylemlerde bulundu. Ayrıca bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığının "birkaç yılını alacağı" belirtildi.

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi.

Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı ABD İsrail
Sıradaki Haber
Yardım tırları Gazze yolunda: TDV, Gazze için 20 tır insani yardım gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:38
Esenler'de binada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
04:18
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yine saldırdı
04:16
Sürücü belgelerini yenilemek için bugün son gün
03:20
Yardım tırları Gazze yolunda: TDV, Gazze için 20 tır insani yardım gönderdi
03:15
Beyoğlu'nda turisti darbeden 2 şüpheli yakalandı
00:26
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ