Parçalı Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 31.10.2025 06:48

Yeni araştırma: Beyne en çok zarar veren abur cuburlar sıralandı

Virginia Tech Üniversitesi’nden bilim insanları, hangi abur cubur türlerinin beyin sağlığına en fazla zarar verdiğini belirledi. Araştırmaya göre listenin zirvesinde aşırı işlenmiş et ürünleri ve şekerli içecekler yer alıyor.

Yeni araştırma: Beyne en çok zarar veren abur cuburlar sıralandı

Bilim insanları, bu iki gıda grubundan her gün bir porsiyon fazladan tüketen kişilerin, bunama ve Alzheimer gibi bilişsel bozukluklar geliştirme riskinin anlamlı şekilde yükseldiğini buldu.

2014–2020 yılları arasında yürütülen çalışmada, 55 yaş ve üzerindeki 4 bin 750 ABD’li katılımcı incelendi. Katılımcıların her iki yılda bir bilişsel testleri yapıldı.

Sonuçta bin 363 kişi bilişsel bozulma yaşadı.

Her gün fazladan bir porsiyon aşırı işlenmiş et tüketenlerde risk yüzde 17 arttı.

Her gün fazladan bir porsiyon şekerli içecek (kola, buzlu çay, meyve aromalı içecekler vb.) tüketenlerde risk yüzde 6 arttı.

Diğer işlenmiş gıdalar aynı etkiyi göstermedi

Araştırma, sürpriz bir bulguya da işaret ediyor: Toplam ultra işlenmiş gıda (UPF) tüketimi ile bilişsel bozulma arasında doğrudan bir ilişki bulunmadı. Ekmek, tatlı, atıştırmalık, süt ürünleri veya hazır yemek gibi diğer UPF türleri risk artışıyla bağlantılı görülmedi.

“Azaltmak mümkün, yeter ki ölçülü olun”

Virginia Tech’ten insan beslenmesi profesörü Brenda Davy, sonuçların umut verici bir mesaj taşıdığını söyledi:

“Değiştirilebilecek şeyler var. Önemli olan ölçülülük, mantıklı ve dengeli seçimler yapmak.”

Araştırmacılar, aşırı işlenmiş ürünleri azaltmanın en etkili yolunun evde yemek pişirme alışkanlıklarını artırmak olduğunu vurguladı. Virginia Tech’ten Ben Katz, “Bir diyeti uygulamak başka, o diyeti pişirebilecek becerilere sahip olmak bambaşka bir şey” dedi.

ETİKETLER
ABD Araştırma Gıda Meyve Alzheimer
Sıradaki Haber
Dictionary.com, 2025’in kelimesini seçti: Kullanıcılar şaşkın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
07:05
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
07:03
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
06:54
Instagram'a yeni özellik: Reels ve Keşfet'in algoritması ayarlanabilecek
06:43
Dictionary.com, 2025’in kelimesini seçti: Kullanıcılar şaşkın
06:32
3I/ATLAS Güneş'e en yakın geçişini yaptı: Peki şimdi nereye gidiyor?
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ