Brexit anlaşması parlamento tarafından reddedilen ve hakkında ikinci güven oylaması yapılan İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart 2019 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını açıkladı.

Ancak ayrılığın nasıl olacağına dair pek çok senaryo konuşuluyor. Bu senaryolar arasında; mevcut anlaşmanın yeniden oylamaya sunulması, yeni bir anlaşma için Avrupa Birliği'nin kapısının çalınması, ikinci Brexit referandumu ve anlaşmasız ayrılık bulunuyor.

Anlaşmasız ayrılık tehlikesi

Siyaset dünyasında bu seçenekler arasında en fazla anılan ise "anlaşmasız ayrılık." 2008 ekonomik krizinin dahi yüzde 2 küçülttüğü İngiltere ekonomisinin anlaşmasız ayrılığın ardından yüzde 8 küçülmesi bekleniyor.

Anlaşmasız ayrılık, İngiltere için başka tehditler de barındırıyor.

İthalatının ezici çoğunluğunu AB ülkelerinden yapan İngiltere, bu yolu izlemesi durumunda gıda ve ilaç başta olmak üzere farklı kalemlerde bir süre sıkıntı yaşayabilir.

Bankacılık ve finans sisteminde yaşanacak aksamalar ile sınır kapılarındaki kuyrukların da yaşamı olumsuz etkilemesiyle ülkede toplumsal olayların çıkması da gündeme gelebilir.

Anlaşmasız Brexit’in en radikal sonuçlarından biri iki İrlanda arasına fiziki sınır çekilmesi olabilir. Bu durumda, İrlanda Adası'nda terörün yeniden başlaması ve ilk hedefin de sınır kontrol noktaları olması ihtimaller arasında yer alıyor.

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da olduğu bazı Avrupa ülkeleri, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı eylem planı hazırlıyor.

Ayrılığı ertelemek

Theresa May ayrılık için kesin tarihi 29 Mart olarak gösterse de İngiltere, AB’den resmen ayrılışını erteleme seçeneğine başvurabilir. AB ile uzlaşılarak atılması gereken bu adım, ülkenin 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken ayrılığının daha kapsamlı müzakerelere izin verecek şekilde ertelenmesini beraberinde getirecek.

Ancak 2 yıl süren müzakerelerle aşılamayan Kuzey İrlanda sorununun daha uzun müzakerelerle çözülebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu türden bir uzatma, İngiltere’de Brexit sürecinin “sulanması” ve Brexit karşıtı muhalefetin güçlenmesi anlamına gelebilir.

Yeni referandum

İngiltere’de Brexit karşıtı cephe bu konuda yeni bir referandum talep ediyor. Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un mali kaynak sağladığı yeni referandum kampanyalarına, aralarında eski Başbakan Tony Blair’in da yer aldığı siyasi figürler destek veriyor.

İngiltere'de yeniden referandum yapılmasını isteyenler, ilk referandumun bir dizi “yalan” üzerine kurulu kampanyayla sakatlandığını ancak halkın aradan geçen sürede bu yalanların farkına vardığını savunuyor.

Yeni referandum için İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn üzerindeki baskı da artıyor. Parlamentonun mevcut dengeleri içinde Corbyn'in yeni referandumdan yana ağırlığını koyması halinde, bu seçenek daha da güçlenecek.

Brexit kararı

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

Sürecin normal işlemesi durumunda ülkenin 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber, AA