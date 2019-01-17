Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İngiltere parlamentosunun hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını reddetmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

Philippe, Brexit'e ilişkin ilgili bakanlarla düzenlediği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinin ardından anlaşmasız Brexit ihtimalinin daha da güçlendiği belirten Philippe, anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı eylem planı hazırladıklarını ifade etti.

Philippe, bu planın hukuki ve yasal önlemler içerdiğini belirterek, böylece Fransızların ve Fransız şirketlerin haklarının korunacağını dile getirdi.

Bu nedenle bununla ilgili hazırladıkları yasa tasarısının bugünlerde Ulusal Meclis'te oylanacağını kaydeden Philippe, bu yasa tasarısının anlaşmasız ayrılık olması halinde alınacak tüm önlemleri içerdiğini vurguladı.

Philippe, bu çerçevede ülkedeki liman ve havalimanlarında alınacak önlemler için 50 milyon euro'luk bütçe hazırladıklarını ve bunun gerektiğinde birkaç gün içinde kullanılacağını belirtti.

İngiliz parlamentosunda İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Kaynak: AA