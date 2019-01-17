ABD ile Çin arasında ticaret savaşları sürerken, iki ülke ilginç bir iş birliğine hazırlanıyor.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Çin'in Ay misyonunun Baş Bilim İnsanı Vu Veyrın, NASA uzmanlarının ayın karanlık yüzüne iniş yapan Çang'ı-4 uzay aracını ve Çüeçiao aktarım uydusunu ABD'nin Ay'ın karanlık yüzüne yapacağı seferde kullanmak için talepte bulunduğunu belirtti.

NASA uzmanlarının söz konusu talebi birkaç yıl önce uluslararası konferansta kendilerine ilettiğini vurgulayan Vu, uzmanların Çüeçiao aktarım uydusunun operasyon süresinin uzatılmasını ve Çang'ı-4 uzay aracı üzerine NASA'ya ait bir işaretçi cihaz yerleştirilmesini istediğini aktardı.

ABD yasaları Çin ile uzay alanında iş birliğini yasaklıyor

Vu, Amerikaların söz konusu donanımları Ay'ın karanlık yüzüne düzenleyecekleri kendi seferlerinin detaylarını planlamak amacıyla kullanmak istediklerini bildirdi.

ABD yasaları Çin ile uzay alanındaki iş birliği yapılmasını yasaklıyor. Olası teknik iş birliği için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.

Çang'ı-4 insansız keşif aracı 3 Ocak'ta Ay'ın karanlık tarafına yumuşak iniş yapmıştı.

Kaynak: AA