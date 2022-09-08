3. Charles'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır.

Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz.

Onun kaybının tüm ülkede, diyarlarda ve İngiliz Milletler Topluluğu'nda ve dünyadaki sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum.

Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi hakkındaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek bulacağız."

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.