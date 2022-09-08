İngiltere Başbakanı Liz Truss Kraliçe İkinci Elizabeth'in vefatının ardından açıklamalarda bulundu.

Truss, "Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı, hep bizim yanımızda oldu. Kraliçe dünya çapında sevildi ve takdir edildi" dedi.

"Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles" açıklamasını yapan, Truss, "yeni Kralımız 3. Charles ile yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

İngiltere başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/PDQYnzKZua — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2022

Kraliyet Ailesi resmi sitesi yeni Kral 3. Charles adına bir açıklama yayınlandı:

"Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır.

Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz.

Onun kaybının tüm ülkede, diyarlarda ve İngiliz Milletler Topluluğu'nda ve dünyadaki sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum.

Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi hakkındaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek bulacağız."

