İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile Edinburgh Dükü Prens Philip'in dört çocuğunun en büyüğü, İngiltere tahtının ilk varisi, Prens Charles Philip Arthur George Mountbatten.

Prens Charles olarak tanınıyor. 14 Kasım 1948'de, Londra'da, Buckingham Sarayı'nda doğdu.

Annesi 6 Şubat 1952'de tahta geçtiğinde Charles daha dört yaşındaydı. Eğitimine 7 yaşındayken, Hill House School'da başladı.

Cambridge Üniversitesi‘nde antropoloji, arkeoloji ve tarih okudu, 1970'de mezun oldu.

Diana ile 15 yıl evli kaldı

1976'ya kadar Kraliyet donanmasında ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

29 Temmuz 1981'de Diana Spencer yani Lady Di ile evlendi.

[Fotoğraf: AFP]

St Paul's Katedrali'nde, dünya liderlerinin de davetli olduğu tören canlı yayınlandı.

Dünyanın dört bir yanında yaklaşık bir milyar kişi töreni izledi.

Galler Prensesi olan Diana, İngiltere'nin müstakbel kraliçesi olarak görülüyordu.

Charles-Diana çiftinin William ve Harry adlarında iki oğlu dünyaya geldi.

Çift, 28 Ağustos 1996'da boşandı.

2005'te Camilla Parker ile evlendi

Bundan yaklaşık bir yıl sonra da Lady Di Fransa'nın başkenti Paris'te paparazziler tarafından takip edildiği sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Prens Charles, 9 Nisan 2005'de Camilla Parker Bowles ile evlendi.

[Fotoğraf: AFP]

Kraliçe 2'nci Elizabeth, bu yıl tahta geçişinin 70'inci yıl dönümünde yayınladığı mesajda, Prens Charles'ın kral olması halinde eşi Camilla'nın da 'kraliçe' olmasını istediğini duyurmuştu.