BBC'nin ulaştığı e-postalara göre, ABD ve İngiltere'nin saldırılardan bir gün önce vatandaşlarına "terör saldırısı tehdidi" nedeniyle Kabil havalimanına seyahat etmemeleri uyarısında bulunmasına rağmen, İngiliz Büyükelçiliği, Afganları saldırının olduğu Baron Hotel'in yakınındaki Abbey kapısını kullanmaları için yönlendirdi.

İngiliz Büyükelçiliğinden aynı gün gönderilen başka bir e-postaya göre de eski bir Afgan tercümana doğru yerde olup olmadığı soruldu.

BBC'nin güvenlik gerekçesiyle ismini paylaşmadığı eski tercüman, "Onların tavsiyelerine uysaydım, artık hayatta değildim. Yapmayacağımı söyledim çünkü durum kötüye giderken güvende hissetmiyordum. Oraya gitmek delilik olurdu ve bu (gitmemek) hayatımı kurtardı. Hayatlarımızı kurtaran kendi kararımızdı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışmış bir Afgan kadın da saldırı günü İngiltere'nin resmi tavsiyesinin "kafa karıştırıcı ve çelişkili" olduğunu söyledi.

İngiltere Hükümet Sözcüsü ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Artan terör tehdidi tespit edilir edilmez seyahat tavsiyesini değiştirdik ve tüm çağrı görevlilerinin bu tavsiyeyi iletmesini sağladık ve kalabalığa dağılmalarını tavsiye ettiğimiz yerde açıkça belirttik. Bu tavsiyeye karşı bir e-postanın nasıl gönderilmiş olabileceğini araştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen DEAŞ/H'nin üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırısında 170'ten fazla Afgan sivil ve 13 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Pentagon'dan sızan notları yalanlamıştı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin Kabil havalimanının terör saldırısına hedef olan kapısını saatler önce kapatmak istediğini ancak kapının İngiltere'ye tahliye edilenlerin havalimanına girmesine izin vermek için açık tutulduğu yönündeki ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızan notları reddetmişti.

İnternet haber sitesi Politico'nun elde ettiği Pentagon notlarına göre, Amerikan kuvvetleri, "azami risk" altında olduğu düşünüldüğü için geçen hafta perşembe günü öğleden sonra Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı​​​​​​​'nın Abbey Kapısını kapatmayı planlamıştı.

Ancak Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Peter Vasely, İngiliz kuvvetlerinin Afgan ve İngiliz vatandaşlarının işlemlerinin yapıldığı otelden çıkararak havalimanına almaya başlamasını gerekçe göstererek kapının daha uzun süre açık kalmasını istemişti.

Pentagon'un "gizli bilgilerin hukuka aykırı olarak ifşası" diyerek doğruladığı sızıntı, dün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a sorulmuştu.

Sky News'e konuşan Raab, İngiltere'nin tahliye operasyonu için kapının açık bırakılmasını istediği iddiasının "doğru olmadığını" söylemişti.

Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kolundan kaynaklanan tehdide karşı ABD ile çok yakın iş birliği yaptıklarını kaydeden Raab, "Ancak trajik bir şekilde (saldırıyı) önleyemedik." demişti.

Saldırı öncesi sivilleri, kayıtlarının yapıldığı otelden çıkardıklarını doğrulayan Raab, "Ancak kapıyı açık tutmak için direttiğimizi ileri sürmek doğru değil." ifadesini kullanmıştı.