Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü
Güney Amerika ülkesi Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüs 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.
Kazada 29 yolcu yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.
Etiketler: Otobüs Trafik Kazası
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