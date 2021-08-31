Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den sonra Kabil Havalimanı'nda son durum
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TRT Haber ekibi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD askerlerinin boşalttığı Hamid Karzai Havalimanı'na girdi.
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'deki havalimanı tahliyeler nedeniyle çok yoğun günler geçirdi.
TRT Haber Spikeri Ahmet Görmez, son ABD askerinin dün ayrıldığı havalimanındaki son durumu yerinde görüntüledi.
TRT Haber Kabil Havalimanı’nda.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2021
ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı sona erdi. ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından bölgedeki son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/0giRryQrUf
Amerikan askerleri tarafından terk edilmiş çok sayıda aracın havalimanında bulunduğu, görüntülere yansıdı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD askerlerinin yanı sıra tüm yabancı kuvvetlerin de ayrıldığı havalimanında, halihazırda yalnızca Taliban üyeleri bulunuyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: ABD Afganistan Kabil Taliban
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