Yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin tamamı ülkeyi terk etti. ABD askerlerinin çekilmesi Taliban tarafından sevinçle karşılandı. Başta Kabil olmak üzere çeşitli noktalarda havaya ateş açarak kutlamalar yapıldı.

ABD Afganistan'dan çekilmesini tamamladı, Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi. Ülkeden ayrılan son asker, General Chris Donahue oldu.



O görüntüyü de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) paylaştı.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL