Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, COVID-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 795 artışla 6 milyon 746 bin 283'e yükseldi.

Son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 308'e çıktı. Hastanelerde 2 bin 290'ı yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 245 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'e düştü. Yoğun bakımda bulunanların sayısı, bir haftadır 2 bin 200 ila 2 bin 300 arasında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 503 bin 887'e ulaştı, 43 milyon 907 bin 123 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.