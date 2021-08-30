Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 98 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, COVID-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 795 artışla 6 milyon 746 bin 283'e yükseldi.
Son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 308'e çıktı. Hastanelerde 2 bin 290'ı yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 245 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Son 7 günde koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'e düştü. Yoğun bakımda bulunanların sayısı, bir haftadır 2 bin 200 ila 2 bin 300 arasında seyrediyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 503 bin 887'e ulaştı, 43 milyon 907 bin 123 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Son Haberler
- 23:02
- 22:49
- 23:05
- 22:25
- 22:35
Sıradaki Haber
BM'den Kabil Havalimanı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz