Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 30 Ağustos Kayıp Kişiler Günü, Bosna Hersek için özel bir anlama sahip.

Bosna savaşında 35 bin kişi kayboldu. Savaşın ardından başlatılan arama çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 28 bin kurbanın cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Yaşanan katliamlardan bu yana çeyrek asır geçmesine rağmen 7 bin 500’den fazla savaş kurbanı halen kayıp.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Başkanı Nikola Perisic, “Bosna Hersek’te 7 bin 600 kayıp kişiyi hala arıyoruz. Tüm bölgede toplamda 12 bin kayıp kişi var. Kayıp kişilerin üçte ikisi yani 7 bin 600’ü Bosna’dan. Bu oran bile Bosna’da yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor” dedi.

"Kayıpların çoğu toplu mezarlarda"

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsüne göre, kayıp kişilerin çoğu Srebrenitsa ve Priyedor gibi savaş suçlarının en fazla işlendiği bölgelerdeki toplu mezarlarda bulunuyor.

Srebrenitsa soykırımında katledilen yaklaşık bin 200 kayıp kişi de halen aranıyor.