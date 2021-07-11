Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Srebrenitsa'nın en genç kurbanı
Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa‘da yaşananlar insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Yüzlerce çocuk ve bebek acımasızca öldürüldü. Soykırımın en genç kurbanı henüz isim bile verilemeden doğduğu gün katledildi.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki üste doğum yapan Havva Muhiç, bebeğinin sadece ağlama sesini duydu; onu hiç göremedi. Sırp askerler, bebeğin doğum esnasında hayatını kaybettiğini söyledi.
Eşini ve bebeğini soykırımda kaybeden Havva Muhiç ise Bosna'yı terk etti.
Bebeğin cansız bedeni, yıllar sonra, 2012'de toplu mezardan çıkarıldı. İsmi dahi olmayan bebeğe, Bosna Hersek Kayıp Enstitüsü tarafından ''Fatima'' adı verildi.
Fatima, Srebrenitsa şehtiliğine defnedildi.
Kamera: Adis Patkoviç
Etiketler: Bosna Hersek Soykırım Srebrenitsa
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