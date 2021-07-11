Birleşmiş Milletler bünyesindeki üste doğum yapan Havva Muhiç, bebeğinin sadece ağlama sesini duydu; onu hiç göremedi. Sırp askerler, bebeğin doğum esnasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Eşini ve bebeğini soykırımda kaybeden Havva Muhiç ise Bosna'yı terk etti.

Bebeğin cansız bedeni, yıllar sonra, 2012'de toplu mezardan çıkarıldı. İsmi dahi olmayan bebeğe, Bosna Hersek Kayıp Enstitüsü tarafından ''Fatima'' adı verildi.

Fatima, Srebrenitsa şehtiliğine defnedildi.

Kamera: Adis Patkoviç