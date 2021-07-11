Üç binden fazla kişi Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anmak için Bosna'nın doğusundaki ormanlık araziden mezarlığa kadar yürüdü.

Yürüyüş katılımcıları arasında 1995'te Srebrenitsa'dan sürülüp okyanus ötesi ülkelere göç edenler de var.

"Tüm yaşananları tekrar hatırladım"

Göçe zorlanan Srebrenitsalı Vahdeta Musiç, "İlk kez barış yürüyüşüne katılıyorum, acı içindeyim, çok buruğum. Tüm yaşananları tekrar hatırladım. 16 yaşındayken tam buradaydım, çok akrabam öldürüldü." dedi.

Bu yıl 17'inci kez düzenlenen yürüyüşe Türkiye'den gönüllüler de katıldı. Yürüyüşe katılan Murat İnkaya, "O yoldan çoluk çocuk, ihtiyar, insanların geçtiğini hissettikçe metreleri, adımları saymıyorsunuz bile." ifadelerini kullandı.

