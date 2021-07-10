İstanbul Üniversitesinin, Türkiye Maarif Vakfı Sudan Hartum Okulları'nda gerçekleştirdiği sınava başvuran 169 öğrenci arasından 149'u kayıt yaptırdı.

Adayların soyut düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlayan sorularla matematik sorularından oluşan 80 soruluk sınav, 2 saat 15 dakika sürdü.

Başarılı olanlar yaklaşık 100 üniversiteye başvurabilecek

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban, sınavın ardından yaptığı açıklamada “YÖS sınavı için Sudan'ın başkenti Hartum'a geldik. TMV Hartum Okulları'nda gerçekleştirdiğimiz sınava yaklaşık 170 öğrenci başvurdu. Kovid-19 salgını nedeniyle tüm merkezlerimizde olduğu gibi Sudan'da da sınavı biraz geç yaptık. Öğrenciler yaz tatilinde olmalarına rağmen sınava ilgi yoğundu. Bu sınavda başarılı olanlar İstanbul Üniversitesinin yanı sıra yaklaşık 100 Türk üniversitesine de başvuru yapma hakkına sahipler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Hartum Okulları mezunu Kusay Salah, sınavının çok kolay geçtiğini belirtti.

Gelişmiş ve Müslüman bir ülke olması dolayısıyla Türkiye'yi seçtiğini söyleyen Salah, çocukluk hayali olan tıp fakültesi okuduktan sonra Sudan'a dönüp ülkesinin gelişmesine destek olacağını dile getirdi.

"İstanbul'u dizilerden biliyorum"

Ala Hüseyin Osman ise Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra cildiye doktoru olmak istediğini kaydetti.

Türkiye'de astronomi okumak istediğini söyleyen Tuka Salah Osman ise "Astronomi Sudan'da çok yaygın olmadığı için Türkiye'de okuyup Sudan'a döneceğim ve öğrendiklerimi Sudanlı kardeşlerimle paylaşacağım.” diye konuştu.

Ravan Muhyiddin ise mütercim tercümanlık bölümünde okuyup Türkiye'de çalışmak istediğini ifade etti.

Eğitim kaliteli olduğu için Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Muhyiddin, "İstanbul'u dizilerden biliyorum ve İstanbul Üniversitesine girmek istiyorum. İstanbul'da bir üniversite kazanamazsam Ankara ya da Kıbrıs'ta okumak isterim.” şeklinde konuştu.

Bu yıl Türkiye dahil 14 ülkede gerçekleştirilen İÜYÖS'ye 20 binin üzerinde başvuru oldu.

2012'den bu yana düzenlenen İÜYÖS, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinde gerçekleştiriliyor.