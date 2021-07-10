Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas uyruklu DEAŞ lideri İtalya'da yakalandı
Fas, DEAŞ terör örgütü lider kadrosunda yer alan Fas uyruklu bir teröristin İtalya'da tutuklandığını duyurdu.
Fas İç İstihbarat Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Ebu el-Bera takma isimli Fas uyruklu, İtalyan terörle mücadele birimlerine verilen istihbarat sonrası dün İtalya'da yapılan operasyonla tutuklandı.
Açıklamada, Ebu el-Bera'nın, uzun yıllar Suriye ve Irak'ta örgütün aktif olduğu bölgelerde yönetici sıfatıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Fas İstihbaratının daha önce DEAŞ içinde yer alan kişileri sorgulaması sonucu kimliğini saptadıkları söz konusu kişinin, Avrupa'ya yasa dışı yollarla giriş yaptığının tespit edildiği ve istihbarat takibinin sürdürülmesi sonucu, İtalya'daki ikametgahının belirlendiği belirtildi.
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