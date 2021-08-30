Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Avrupa Deprem Ajansı Afganistan'ın Kunduz bölgesinde önce 4,2 sonrasında 5 şiddetinde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afganistan depremle sarsıldı. Kunduz bölgesinde meydana gelen deprem Kabil'de de hissedildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021
Afganistan depremle sarsıldı. Kabil’de de hissedilen depreme dair son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/JxyDNlasOc
Avrupa Deprem Ajansı önce 4,2 sonrasında 5 şiddetinde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler: Afganistan Deprem
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