Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan yazılı açıklamada, orduya bağlı birliklerin Marib'in batısındaki El-Kessara cephesinde pazar akşamından bu yana Husilerle çatıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaşanan çatışmalarda 23 Husi milisin öldüğü, topçu ateşi sonucu 6 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin saldırıları arttı

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.