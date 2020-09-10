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İngiltere'nin AB'den çıkış kapısı yolu yeniden tıkandı
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma görüşmelerinde adım atılamıyor. İngiltere’nin çıkış anlaşması ile çelişen yasa tasarısı AB’nin hedefinde. Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci tıkandı.
Anlaşmazlık İngiltere’nin ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini kabul etmeceğinin ortaya çıkmasayla başladı.
Başbakan Boris Johnson, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler arasında entegrasyonu amaçlayan tasarıyı parlamentoya sundu.
Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek.
Tasarının AB ile anlaşılan çıkış anlaşması ile çeliştiği yönünde eleştiriler var.
AB yetkilileri, tasarının uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunuyor.
Anlaşmazlık AB-İngiltere arasında yapılacak toplantıda görüşülecek.
İngiltere AB'den 31 Ocak'ta 2019’da ayrılmıştı. AB ve İngiltere arasında halen ticaret ve ikili ilişkiler konusunda müzakereler yürütüyor.
Etiketler: İngiltere Avrupa Birliği Brexit çıkışSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:04
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