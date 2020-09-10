Adı Pepper...

Onu diğer robotlardan ayıran insansı olması.

Pepper basit konuşmalar yapabiliyor ve insanların ilgi alanlarını öğreniyor. İşte bu özellikleriyle yeni bir görevi var.

Pepper İngiltere’deki bakım evlerinde yaşlılara can yoldaşı olacak. Pepper bu görev için İngiltere ve Japonya’da testten geçti.

Ve görüldü ki ruh sağlığını iyileştiriyor, yalnızlığı azaltıyor.

Tekerlekli robot pepper’ın robotik kolları var. Yaşlıların ilgi alanlarını ile geçmişlerini öğrenerek onlara arkadaş olacak.

Pepper’ın görevleri arasında yaşlılarla sohbet etmek, sevdikleri müzikleri çalmak ve yaşlıların ilaçlarını zamanında vermek var.