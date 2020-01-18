Dünya
İngiltere'nin 1,3 milyon dolarlık 1 poundu18 Ocak 2020 Cumartesi 20:06 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 20:31
İngiltere tarihinin en pahalı 1 poundu satıldı. 1,3 milyon dolara satılan poundun bu kadar değerli olma nedeni ise, yalnızca 6 adet üretilmiş olması.
İngiltere tarihinin "en pahalı 1 poundu" olarak nitelendirilen madeni para, 1,3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı.
Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise, yalnızca 6 adet üretilmiş olması.
Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni, kralın halktan olan Wallis Simpson’a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan George VI’ya devretmesi olarak biliniyor.
Madeni para 22 milimetre çapında ve 7.98 gram altından oluşuyor.
Kaynak: Reuters, İHA
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