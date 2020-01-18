Wael Hüseyin, İdlib Hastanesinde çalışan 41 doktordan biri. En son hastaları da ateşkesi ihlal eden Esed rejiminin bombardımanında yaralanan siviller. Doktor Wael Hüseyin günlerdir uykusuz.

1 milyondan fazla insana 2 hastanenin hizmet verdiğini söyleyen Hüseyin, "Rejim bir pazar yerini ve sanayi sitesini hedef aldı. Buraya 70'ten fazla yaralı geldi, çoğu yanmıştı ve 19 kişi öldü. Hepsi 5 dakika içinde geldi" dedi.

Hastanede sadece 46 yatak var

Bir bombardımanda yüzlerce kişi yaralanıyor ve bu hastanede sadece 46 yatak var. Üstelik teknik altyapı da hijyen koşulları da yetersiz.

Wael tüm bu imkansızlıklarla boğuştuklarını söylüyor.

"Sadece ben değil, bütün hastane ekibi psikolojik baskı ve stres altında. Derin bir korku içindeyiz. Gelen yaralılardan biri akrabamız, kardeşimiz olabilir."

Rejimin çarşamba günü vurduğu sanayi sitesinde ertesi gün temizlik çalışmaları başladı. Yıkıntılardan hurda toplayan çocuklar da vardı. Her defasında yıkılan hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyorlar.

Son ateşkes anlaşmasına rağmen Esed rejimi, sivilleri vurmaya devam ediyor.

Muhaliflerin son kalesi İdlib'de insani kriz giderek artıyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin