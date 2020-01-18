Macron'un, dün akşam, Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Emeklilik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı.

Tiyatro salonuna girmeye çalışan göstericiler polis engeliyle karşılaşmıştı.

Tüm bunların üzerine Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 3 sıra arkasındayım. Bazı göstericiler burada ve herkesi buraya çağırıyorlar. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: AA