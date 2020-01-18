Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yerini paylaşan gazeteci gözaltına alındı18 Ocak 2020 Cumartesi 17:05 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 17:21
Taha Bouhafs isimli gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir tiyatro salonunda olduğuna dair sosyal medyada paylaşım yaptığı için gözaltına alındı.
Macron'un, dün akşam, Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.
Emeklilik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı.
Tiyatro salonuna girmeye çalışan göstericiler polis engeliyle karşılaşmıştı.
Tüm bunların üzerine Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.
Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 3 sıra arkasındayım. Bazı göstericiler burada ve herkesi buraya çağırıyorlar. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.
Kaynak: AA