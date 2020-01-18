Dünya
Binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular18 Ocak 2020 Cumartesi 15:31 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 16:20
ABD'de 2 kişi bir binanın önünden geçerken, binanın ön cephesi yıkıldı. Yayaların saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın hemen ardından, tesadüfen yoldan geçen itfaiye aracı yardım için durdu.
İtfaiye ekipleri, boş binadan fırlayan moloz parçalarının denk geldiği bir kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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