Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD temsilcisi ve Taliban yetkilileri arasında halihazırda Katar'da barış görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Görüşmede henüz ateşkes konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade eden Sıddıki, görüşmenin sonucunda ateşkes kararı beklediklerini söyledi.

Taliban'ın ateşkes yapmayı kabul etmediği sürece barış görüşmelerinin sonuç vermeyeceğini dile getiren Sıddıki, şiddetin azaltılması konusunun kimsenin kabulü olmadığının altını çizdi.

Geçen sene başlayan ve halen devam eden ABD-Taliban barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Afganistan hükümetiyle Taliban'ın doğrudan müzakereye başlaması bekleniyor.

Taliban Katar Ofisi'nden açıklama

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD temsilcisiyle Taliban yetkilileri arasında Katar'da devam eden barış görüşmelerinin çok iyi ilerlediğini bildirdi.

Kaynak: AA