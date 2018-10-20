İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de gittiğinden bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili beklenen haber 18 gün sonra geldi.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan arbede sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu açıklama sonrası Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor.

İngiltere, itirafın ardından, Suudi Arabistan yönetimine yönelik atılacak adımları konuştuklarını söyledi.

UNESCO'dan tepki

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) bir tepki geldi.

UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Kaşıkçı'nın katlini en ağır şekilde kınadığını belirterek, yetkililere olayı geniş çaplı inceleyip suçluların adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

Kaşıkçı olayı

Resmi işlemler için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı'dan günlerdir haber alınamıyordu.

Suudi Arabistan yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda 'cinayet' iddialarını reddederken, başkonsolosluk gazetecinin binadan çıktıktan sonra kaybolduğunu söylemişti.

Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği saatlerde Suudi bir ekibin de giriş yaptığı tespit yaptığı tespit edilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA