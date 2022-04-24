Hızlı mı yürüyorsunuz, yoksa yavaş mı? Bu sorunun yanıtı yaşam sürenizi ortaya çıkarabilir.

İngiltere'de, insanın yürüme hızı ile yaşlanma hızı arasındaki ilişkiye dair bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, ömür boyu hızlı tempodaki bir yürüyüşün yaşam süresini uzatabileceği sonucuna ulaştıklarını duyurdu.

Hızlı yürümek biyolojik yaşı etkiliyor

Çalışmanın detayları, Communications Biology dergisinde yayımlandı.Çalışmada 400 binden fazla yetişkinin verileri incelendi. Daha hızlı yürüyen yetişkinlerin biyolojik yaşının 16 yıla kadar daha genç olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, hücrelerin yaşam süresini belirleyen telomer yapılarının verilerini kullandı. DNA hücresinin en sonunda bulunan ve kromozomları koruyan bu parçaların, daha hızlı yürüyen yetişkinlerde daha uzun olduğu sonucuna vardı. Ancak yetişkinler, çeşitli nedenlerle hızlı yürümeyi tercih etmeyebiliyor.

Daha hızlı yürümenin hastalıkları önleyebileceği konusundaki araştırmalar ise sürüyor.