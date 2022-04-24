İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin liman kenti San Pedro'da iki ton uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

Olayla ilgili aralarında yabancıların da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Geçen sene Abidjan kentinde bir ton uyuşturucu yakalanmıştı. Böylece ülkede bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş oldu.

Batı Afrika, uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rolde

Fildişi Sahili'nde uyuşturucu ticaretine çok sık rastlanmasa da içinde bulunduğu Batı Afrika'da son dönemde yüksek miktarlarda uyuşturucu yakalandı.

Atlantik okyanusuna kıyısı olan birçok ülkenin bulunduğu Batı Afrika, deniz erişimi sayesinde Latin Amerika'dan gelen uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Uyuşturucu tacirleri, yasal boşluk ve denetimlerden kaçabilmek adına bölgede özellikle fakir ve az gelişmiş kıyı ülkelerini tercih ediyor.

Küçük bir ada ülkesi Kabo Verde (Yeşil Burun Adaları) ve Gine Bissau, uyuşturucu ticaretinin en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.

Güney Amerika'dan direkt Kabo Verde ve Gine Bissau'nun da olduğu bölge ülkelerine yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Uyuşturucu tacirleri, bu güzergah sayesinde Güney Amerika'dan Avrupa ve ABD'ye doğrudan yollanan kargolara uygulanan sıkı incelemeden kaçmayı başarıyor.

Yıllık 40 bin ton uyuşturucu taşınıyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) göre, bölgede yıllık 40 bin ton uyuşturucu taşınıyor.